USA: Plus forte hausse des prix à la consommation depuis 2008

© Rick Wilking Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont enregistré en juin leur plus forte hausse depuis 13 ans en raison de difficultés sur les chaînes d'approvisionnement et du rebond des coûts dans les services liés aux voyages, ce qui devrait alimenter les craintes d'un resserrement monétaire prématuré. /Photo d'archives/REUTERS/Rick Wilking

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% d'un mois sur l'autre, après 0,5% en mai, une hausse sans précédent depuis juin 2008, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Travail.

Sur un an, sa progression revient à 5,4%, après +5,0% le mois précédent, sa plus forte hausse depuis août 2008.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5% d'un mois sur l'autre et une hausse de 4,9% en rythme annuel.

L'indice d'inflation de base ("core CPI"), qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, deux catégories plus volatiles, est ressorti en hausse de 0,9% le mois dernier et de 4,5% sur un an alors que le consensus Reuters le donnait à +0,4% et +4,0% respectivement.

Sur les marchés financiers, les futures des indices de Wall Street se sont retournés à la baisse après la publication des chiffres de l'inflation, le rendement des Treasuries à dix ans a atteint un plus haut d'une semaine, à 1,39%, et le dollar gagnait plus de 0,4% face à un panier de devises internationales.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont son président Jerome Powell, ont dit à plusieurs reprises s'attendre à une hausse passagère de l'inflation, due à des facteurs temporaires.

La Fed a néanmoins revu à la hausse ses prévisions d'inflation lors de son dernière réunion de politique monétaire, en incluant trois ans d'inflation supérieure à l'objectif de 2%, ce qui suggère, avec les nouvelles projections de taux, que les craintes d'une surchauffe de l'économie ont augmenté chez ses membres.

"Cela va vraiment exciter les responsables les plus 'faucons' de la Fed et intensifier le débat sur une réduction des achats d'actifs. Si ces pressions inflationnistes sont encore élevées d'ici la fin de l'année, vous verrez le marché commencer à anticiper une hausse des taux d'intérêt plus tôt que prévu," a déclaré Edward Moyan, analyste senior chez OANDA.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)