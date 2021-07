USA: Plus forte hausse des prix à la consommation depuis 13 ans

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rick Wilking Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont enregistré en juin leur plus forte hausse depuis 13 ans en raison de difficultés sur les chaînes d'approvisionnement et du rebond des coûts dans les services liés aux voyages alors que la reprise économique s'accélère. /Photo d'archives/REUTERS/Rick Wilking

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% d'un mois sur l'autre, après 0,5% en mai, une hausse sans précédent depuis juin 2008, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Travail.

Sur un an, sa progression revient à 5,4%, après +5,0% le mois précédent, sa plus forte hausse depuis août 2008.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5% d'un mois sur l'autre et une hausse de 4,9% en rythme annuel.

L'indice d'inflation de base ("core CPI"), qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, deux catégories plus volatiles, est ressorti en hausse de 0,9% le mois dernier et de 4,5% sur un an alors que le consensus Reuters le donnait à +0,4% et +4,0% respectivement.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)