USA: Mester prête à soutenir une hausse des taux de la Fed en mars

(Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) devra peut-être relever ses taux d'intérêt au moins trois fois cette année, dès le mois de mars, pour répondre aux tensions sur le marché du travail et à une inflation élevée persistante et plus large, a déclaré mardi Loretta Mester, la présidente de la Fed Cleveland.