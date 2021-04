USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Fred Prouser JetBlue Airways est à suivre mardi à la Bourse de New York . Le groupe a publié une perte moins lourde qu'attendu et un chiffre d'affaires en baisse de 61% sur un an mais supérieur au consensus. /Photo d'archives/REUTERS/Fred Prouser

* GENERAL ELECTRIC a fait état mardi d'une chute de 20% sur un an de son bénéfice trimestriel à 828 millions de dollars (686 millions d'euros), conséquence de l'impact de la crise du coronavirus sur ses activités de moteurs d'avions. Le conglomérat a toutefois confirmé ses objectifs annuels de bénéfice par action et de flux de trésorerie disponible. L'action recule de 2,4% en avant-Bourse.

* 3M a publié mardi un bénéfice net trimestriel en hausse de 24,2% sur un an à 1,62 milliard de dollars et un chiffre d'affaires en croissance de 13,7% et supérieur aux attentes, grâce entre autres à la forte demande pour ses équipements de protection individuelle, comme les masques. L'action perd cependant 1% en avant-Bourse.

* TESLA - Le constructeur de véhicules électriques perd près de 3% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, son chiffre d'affaires n'ayant que légèrement dépassé les attentes du marché.

* ELI LILLY a annoncé mardi avoir réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street et a abaissé sa prévision de bénéfice annuel ajusté en raison de la baisse de la demande pour ses traitements du COVID-19. Le titre cède 4,7% en avant-Bourse.

* UPS a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 27% sur un an à 22,9 milliards de dollars grâce à l'essor des ventes en ligne lié à la pandémie. Le titre gagne 7,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES - Le groupe d'aéronautique a relevé lundi la limite basse de sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires annuel en soulignant la bonne tenue du carnet de commandes de ses activités de défense et les perspectives de reprise du marché de l'aviation civile.

* HASBRO a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes à 1,11 milliard de dollars. Lundi soir, le titre gagnait 4% en après-Bourse après l'annonce de la vente du label eOne Music à plusieurs sociétés contrôlées par BLACKSTONE pour 385 millions de dollars (319 millions d'euros) en numéraire. L'action a ouvert en hausse de 2% en avant-Bourse avant d'effacer ses gains.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND - Le groupe de semences et de services au secteur de l'agriculture a annoncé un bond de 76,2% de son bénéfice trimestriel à 689 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 18,89 milliards, en progression de 26,2% et supérieur aux attentes de Wall Street. L'action prend 4,6% en avant-Bourse.

* JETBLUE AIRWAYS a publié une perte moins lourde qu'attendu et un chiffre d'affaires en baisse de 61% sur un an mais supérieur au consensus. L'action de la compagnie aérienne gagne 1,7% dans les échanges en avant-Bourse.

* LYFT va céder sa division de conduite autonome au japonais Toyota pour 550 millions de dollars (456 millions d'euros), ont annoncé mardi les deux sociétés. Le groupe de VTC prévoit désormais de renouer avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif au troisième trimestre et non plus au quatrième si la reprise post-pandémique se poursuit. Le titre gagnait plus de 2% en après-Bourse.

* GAMESTOP a levé 551 millions de dollars (457 millions d'euros) par le biais d'une augmentation de capital, des capitaux qui doivent permettre au distributeur de jeux vidéo d'accélérer sa transition vers la vente en ligne. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre gagne plus de 11%.

* GILEAD SCIENCES va envoyer au moins 450.000 doses de son traitement remdesivir en Inde, en proie à une recrudescence de cas de COVID-19.

* NXP SEMICONDUCTOR - L'action du fabricant de semi-conducteurs, qui a rejoint l'indice S&P-500 le mois dernier, gagnait 1,5% dans les échanges hors séance après la clôture lundi soir, le marché saluant une augmentation supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires trimestriel.

* ALPHABET, MICROSOFT, TEXAS INSTRUMENTS, STARBUCKS ou encore VISA publieront leurs résultats après la clôture de Wall Street.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)