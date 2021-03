USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES reculent dans les échanges en avant-Bourse dans le sillage des cours du brut, pénalisés par les craintes de voir la situation sanitaire dans plusieurs grands pays consommateurs retarder la reprise de la demande. CHEVRON et EXXON MOBIL perdent environ 2%. CONOCOPHILLIPS, APACHE, OCCIDENTAL PETROLEUM et CALLON PETROLEUM cèdent entre 1,7% et 7,3%. SCHLUMBERGER perd 2,3% et TECHNIPFMC 4%.