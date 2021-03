USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les grosses capitalisations de la TECHNOLOGIE pourraient souffrir de la hausse des rendements obligataires. APPLE, FACEBOOK, NETFLIX, AMAZON MICROSOFT perdent de 0,8% à 1,7% en avant-Bourse.

* Les BANQUES apprécient en revanche la pentification de la courbe des taux. J.P. MORGAN CHASE, MORGAN STANLEY et WELLS FARGO prennent de 1,2% à 1,5% dans les transactions avant l'ouverture.

* ALPHABET - Google prévoit de dépenser plus de 7 milliards de dollars en bureaux et centres de données aux États-Unis cette année et de créer ainsi au moins 10.000 emplois à temps plein, a annoncé le groupe jeudi.

* COHERENT a annoncé jeudi que le producteur de composants optiques II-VI avait relevé son offre de rachat pour la porter à 7 milliards de dollars (5,86 milliards d'euros). Le spécialiste des solutions laser dit préférer cette offre à celle de LUMENTUM, portée mercredi à 6,9 milliards de dollars. L'action Coherent prend 5,5% en avant-Bourse et se dirige vers une ouverture à un pic de plus de trois ans.

* TESLA - Le régulateur américain de la sécurité routière a annoncé l'envoi d'une équipe d'enquêteurs dans le Michigan après une collision entre une voiture de police et une Tesla dont le mode de conduite automatique paraissait avoir été activé.

* NIKOLA perd plus de 3% en avant-Bourse après avoir annoncé que le sud-coréen Hanwha pourrait vendre cette année jusqu'à la moitié de sa participation de 5,65% dans le fabricant de camions électriques.

* ACCENTURE a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir dégagé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce au dynamisme de ses services numériques.

(Laetitia Volga et Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)