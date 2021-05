USA: Les inscriptions au chômage baissent plus que prévu

WASHINGTON (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière pour atteindre un creux de plus d'un an, le marché du travail bénéficiant d'un rebond économique nourri par une amélioration de la situation sanitaire et le soutien massif du gouvernement.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière pour atteindre un creux de plus d'un an, le marché du travail bénéficiant d'un rebond économique nourri par une amélioration de la situation sanitaire et le soutien massif du gouvernement. /Photo d'archives/REUTERS/Joe Penney Les inscriptions ont reculé à 498.000 lors de la semaine au 1er mai après 590.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés attendaient en moyenne 540.000 nouvelles inscriptions. Elles retombent ainsi à leur plus faible niveau depuis la mi-mars 2020, période qui coïncide avec les fermetures obligatoires d'entreprises non essentielles avec la première vague de contaminations par le coronavirus. Les inscriptions de la semaine au 24 avril ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 553.000.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 560.000 contre 621.000 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 3,690 millions lors de la semaine au 24 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 3,653 millions la semaine précédente. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)