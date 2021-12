USA: Le nouveau "Spider-Man" signe le troisième meilleur début de tous les temps

LOS ANGELES (Reuters) - "Spider-Man: No Way Home" a engrangé aux environs de 253 millions de dollars (225 millions d'euros) de ventes de billets aux Etats-Unis et au Canada dans le courant du week-end, ce qui en fait le troisième plus gros lancement de film dans l'histoire d'Hollywood, a annoncé dimanche son distributeur Sony Corp.