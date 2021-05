USA: La hausse des prix à la consommation s'accélère

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ELIJAH NOUVELAGE La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est accélérée en avril, une mesure très suivie de l'inflation sous-jacente dépassant l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce. /Photo d'archives/REUTERS/Elijah Nouvelage

L'indice des prix "core PCE", qui exclut les catégories volatiles de l'énergie et des produits alimentaires, affiche une hausse de 0,7% sur un mois et de 3,1% sur un an. Le consensus le donnait en hausse un peu moins soutenue, de 0,6% d'un mois sur l'autre et de 2,9% en rythme annuel.

En mars, il avait augmenté de 0,4% par rapport à février et de 1,9% sur un an.

La consommation, qui représente près de deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, a augmenté de 0,5% le mois dernier après une hausse de 4,7% (révisé) en mars, précise le département du Commerce.

Les revenus des ménages ont parallèlement diminué de 13,1% après un bond de 20,9% le mois précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une chute de 14,1% des revenus et une hausse de 0,5% de la consommation.

(Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)