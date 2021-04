USA: La Fed encore loin d'avoir atteint ses objectifs, selon un compte-rendu

Les membres du comité de politique monétaire de la Fed (Federal Open Market Committee, FOMC) ont estimé qu'il faudrait attendre encore "quelque temps" avant d'observer des progrès plus importants concernant ses objectifs, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%.

La Fed avait laissé sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion des 16 et 17 mars et répété qu'elle maintiendrait longtemps encore des taux d'intérêt proches de zéro, tout en disant s'attendre à une accélération de la croissance et de l'inflation cette année aux Etats-Unis.

Selon les "minutes" publiées mercredi, les décideurs de la Fed sont convenus de la persistance de fortes incertitudes en raison de la pandémie de COVID-19 et ils ont estimé que la politique monétaire actuelle de la banque centrale restait appropriée pour "soutenir une plus ample reprise".

Un certain nombre de participants ont également souligné l'importance de communiquer bien en amont sur la réalisation de ces objectifs avant toute évolution future de l'assouplissement quantitatif (QE, quantitative easing).

(Rédaction de Washington, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean Terzian)