USA: L'inflation accélère plus que prévu en mai

© Rick Wilking Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en mai, ce qui pourrait alimenter les craintes d'une accélération de l'inflation susceptible de conduire à un resserrement monétaire prématuré. /Photo d'archives/REUTERS/Rick Wilking

Selon les données du département du Travail publiées jeudi, l'indice des prix "Core CPI" est ressorti en hausse de 0,7% le mois dernier par rapport à avril et de 3,8% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% sur le mois et de 3,4% sur un an.

Une mesure plus large de l'inflation dite CPI donne une hausse de 0,6% sur un mois en mai, après +0,8% en avril, et de 5,0% sur un an, ce qui constitue la plus forte hausse enregistrée depuis 2008 (après +4,2% en avril).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% sur un mois et de 4,7% sur un an.

(Lucia Mutikani, Blandine Hénault pour la version française, édité par Patrick Vignal)