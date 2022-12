USA: L'inflation a ralenti plus que prévu en novembre

L'indice des prix à la consommation (CPI) du département du Travail a augmenté de 0,1% en novembre et de 7,1% sur un an.

Il s'agit du plus bas taux d'inflation annuel depuis décembre 2021.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et une hausse de 7,3% en rythme annuel.

L'indice CPI de base ("core"), qui exclut les éléments volatils que sont les produits alimentaires et l'énergie, est en hausse modeste de 0,2% en novembre et sur un an sa hausse revient à 6%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont nettement reculé après l'annonce des chiffres du département du Travail, celui des Treasuries à dix ans à deux ans passant de 3,58% à 3,4684% en quelques minutes.

Les contrats à terme sur les trois grands indices de Wall Street ont fortement accentué leur progression tandis que le dollar perdait plus de 1% face à un panier de devises internationales.

Le rythme de l'inflation connaît un ralentissement grâce en partie à l'orientation agressive de la politique monétaire de la Fed qui freine la demande.

La Fed réunit ce mardi et mercredi son comité de politique monétaire (FOMC) et les marchés s'attendent à une hausse de taux d'un demi-point, après une série de quatre relèvements de 75 points de base.

Le président de l'institution, Jerome Powell, avait déclaré il y a deux semaines que la banque centrale pourrait freiner dès le mois de décembre le rythme de ses hausses de taux.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)