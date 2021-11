USA: L'indice "Philly Fed" progresse???????? plus qu'attendu en novembre?????

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jonathan Ernst Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées????????? en novembre?????, montre jeudi? l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale. /Photo d'archives/REUTERS/Jonathan Ernst

L'indice "Philly Fed" a ?progressé à 39,0? après 23,8 en????? ??????octobre?????.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 24,0?.

La composante des nouvelles commandes ?a avancé à 47,4?, un plus haut depuis mars 1973, contre 30,8 en ??????????octobre?????.

Le sous-indice des perspectives d'activité à un horizon de six mois est ressorti à 28,5 ce mois-ci après 24,4 en octobre, et celui de l'emploi? s'est ?établi à 27,2? contre 30,7 un mois plus tôt.

Le sous-indice des prix acquittés ?a quant à lui augmenté à 80,0? après 70,3 en octobre.

(Bureau de Gdansk)