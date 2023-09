USA/ISM: La croissance dans les services accélère en août, avec les prix

(Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré en août, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi, qui signale aussi une solidité des nouvelles commandes et des prix des intrants plus élevés.