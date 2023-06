USA-Barkin (Fed) pas opposé à une hausse des taux si l'inflation ne baisse pas

WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré vendredi ne pas être opposé à de nouvelles hausses des taux d'intérêt si les données à venir ne montrent pas que la baisse de la demande de biens et de services se traduit par un ralentissement de l'inflation.

"Je cherche encore à être convaincu du caractère plausible de l'hypothèse selon laquelle le ralentissement de la demande ramènera l'inflation relativement rapidement vers l'objectif de 2%", a-t-il dit dans un discours en vue d'une intervention à un événement organisé par l'ONG Maryland Government Finance Officer Association.

"Si les données à venir ne confirment pas ce scénario, je n'hésiterai pas à en faire plus", a-t-il ajouté.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés à 5%-5,25%, mais ses nouvelles projections montrent que les taux pourraient augmenter d'au moins un demi-point supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Nombre d'investisseurs se préparent en conséquence à une reprise de la hausse des taux dès la réunion de juillet de la Fed.

Sans se prononcer sur cette échéance, Thomas Barkin a souligné que l'objectif de la banque américaine restait de ramener l'inflation, qu'il juge "obstinément persistante", vers les 2% alors que son taux actuel est plus de deux fois supérieure à cette cible.

Il a également admis qu'une nouvelle hausse des taux "créait le risque d'un ralentissement plus important" mais que reculer trop tôt provoquerait potentiellement des problèmes encore plus graves.

"La leçon des années 70 est claire : si on fait machine arrière trop tôt sur l'inflation, elle revient plus forte, ce qui oblige la Fed à faire encore plus, avec encore plus de dégâts", a-t-il expliqué. "Ce n'est pas un risque que je veux prendre" a-t-il ajouté.

Selon Thomas Barkin, la demande aux Etats-Unis est en train de "s'affaiblir", mais "considérez-la comme plus faible mais pas encore faible", a-t-il dit.

Il a ajouté que la question de savoir si l'inflation pouvait baisser alors que le marché du travail reste "robuste" et que les consommateurs disposant de revenus élevés "continuent à dépenser" n'était pas résolue.

Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, a affiché également vendredi un ton "hawkish" après les annonces de la banque centrale.

"L'inflation sous-jacente ne baisse pas comme je le pensais", a-t-il déclaré lors d'une conférence économique en Norvège.

"L'inflation ne bouge tout simplement pas et cela nécessitera probablement un resserrement supplémentaire pour essayer de la faire baisser", a-t-il ajouté.

(Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)