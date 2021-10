UPM va céder Chapelle Darblay à Paprec-Samfi, au détriment du plan industriel de Veolia

15 jours gratuits et sans engagement

Le groupe finlandais UPM, propriétaire de la papeterie Chapelle Darblay (Seine-Maritime), a réuni son conseil de surveillance pour décider de son avenir ce vendredi 15 octobre. Ce dernier a choisi le projet mené par Paprec et la société d’investissement Samfi Invest, connue pour la reprise controversée d’Alpine Aluminium. D’ailleurs, les syndicats de la Chapelle Darblay (Seine-Maritime) étaient opposés à ce projet. En effet, il marque la fin de la production de papier dans cette usine. Samfi, actionnaire d'H2V, vise la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau avec de l’électricité fournie par le réseau électrique et Paprec une activité de tri de déchets papiers et plastiques. Les représentants des salariés ne croient pas aux 300 emplois annoncés pour l’hydrogène.