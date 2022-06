UPM Raflatac veut réduire les pollutions des océans avec l'OBP

Toujours plus loin ! Après les matériaux recyclables et recyclés, place aux matériaux potentiellement dangereux pour les océans. L’initiative est connue. Appuyée par les ONG Zero Plastic Oceans et Control Union, elle consiste à se servir des plastiques « liés à l’océan » (« Ocean bound plastic », OBP), pour les recycler. Il s’agit plus exactement des déchets qui, situés à moins de 50 km des côtes, dans les endroits où la gestion des déchets est inexistante ou inefficace, peuvent potentiellement terminer à la mer, transportés par les pluies, les rivières ou les marées. UPM Raflatac, qui figure parmi les leaders mondiaux des matériaux pour étiquetage, annonce sa collaboration avec Sabic afin d’utiliser son polypropylène (PP) recyclé issu de plastique OBP.

Au-delà des fossiles

« Ce nouveau matériau est la dernière étape de notre voyage au-delà des fossiles. Cela aide non seulement à empêcher les déchets plastique de se retrouver dans les océans, mais offre également aux propriétaires de marques la possibilité d'atteindre leurs objectifs de contenu recyclé pour les emballages », explique Eliisa Laurikainen, responsable du développement commercial chez UPM Raflatac. En outre, l’OBP utilisé dans le projet est récupéré par des partenaires locaux de HHI, une entreprise de recyclage basée en Malaisie. L'approvisionnement, la collecte et la gestion appropriés de l'OBP sont certifiés par Zero Plastic Oceans et Control Union. HHI convertit ensuite l'OBP en huile de pyrolyse par recyclage chimique et Sabic s’en sert pour produire son polypropylène « circulaire ». Les granules sont alors transformés en film par Taghleef, puis en matériau adhésif par UPM Raflatac.

Le substrat sera commercialisé sous la marque UPM Raflatac Ocean Action. Il sera disponible en blanc ou transparent avec différents types d’adhésifs, dorsaux et glassines. UPM Raflatac envisage des applications dans le domaine des biens de consommation à rotation rapide tels que les articles d’hygiène, les soins personnels, l’alimentaire et les boissons. On estime que l'OBP génère 80 % des déchets marins en plastique.