UPM Raflatac rachète un spécialiste des substrats adhésifs en Allemagne

Les rachats et les investissements se multiplient dans le domaine des matériaux pour l’étiquette adhésive sur fond de croissance du marché et de tensions sur les matières premières. En bouclant l’acquisition de l’allemand AMC, UPM Raflatac se donne la possibilité de renforcer son portefeuille de solutions dans le domaine des supports repositionnables et développe son assise commerciale en Europe centrale.

Basé à Kaltenkirchen, au nord d’Hambourg (Allemagne), AMC est une entreprise familiale qui produit des matériaux pour étiquettes adhésives et des substrats repositionnables pour le marché du grand public et l’industrie graphique au travers de ses trois marques que sont Intercoat, GlobalNotes et PrintInform. Fondée en 1996 avec des racines remontant à 1959, l’entreprise possède deux sites de production, situés au siège de Kaltenkirchen et à Hagenow dans le nord de l'Allemagne. Elle emploie 300 personnes pour un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros.

Croissance supplémentaire

« Cette acquisition renforcera notre position en Europe centrale et élargira notre offre à de nouvelles gammes de produits auto-adhésifs - a indiqué Antti Jääskeläinen, vice-président exécutif d'UPM Raflatac - La combinaison des activités d’AMC avec la chaîne d'approvisionnement et le réseau de vente et de distribution d'UPM Raflatac permettra une croissance supplémentaire. » Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. L’opération, qui reste soumise aux autorisations des organes de contrôle de la concurrence sera bouclée au troisième trimestre 2022. UPM Raflatac compte parmi les leaders mondiaux des matériaux pour l’étiquetage adhésif. L’entreprise, qui fait partie du groupe papetier finlandais UPM, emploie 3000 personnes pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2021.