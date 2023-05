Universal Robots primé par ses pairs

C’est en exploitant un brevet qui lui avait été accordé par l’inventeur, George Devol, que Joseph Frederick Engelberger a développé, dans les années 1950, l’Ultimate, le premier robot industriel. L’entrepreneur et physicien américain, décédé en 2015, a donné depuis son nom à une distinction décernée dans le milieu de la robotique par Association for Advancing Automation (A3), le plus grand organisme professionnel d'Amérique du Nord dans le domaine de l'automatisation.

