Universal Robots muscle ses cobots

3, 5, 10, 16 kg et maintenant 20 kg. Avec l’UR20, son dernier-né, lancé le 21 juin à l’occasion du salon Automatica, à Munich (Allemagne), Universal Robots repousse encore une fois ses limites en allant soulever des charges plus importantes que celles auxquelles il était en mesure de s’attaquer avec les modèles présents à son catalogue que sont l’UR3, l'UR5, l'UR10e et l'UR16e. Une façon pour lui de se positionner sur des marchés qui lui échappaient jusqu'à présent dans la palettisation, sachant que les cartons pèsent, parfois, quelques dizaines de kilos. Une façon aussi de se confronter à ses concurrents, lesquels – issus le plus souvent de la robotique conventionnelle – sont venus empiéter sur ses plates-bandes avec des modèles plus puissants, à l’image du CR-35iB de Fanuc qui peut soulever jusqu’à 35 kg. L’UR20, selon ses concepteurs, n’est pas seulement un cobot plus performant, mais aussi une machine complètement revue au niveau des articulations et qui affiche des vitesses de cycle plus élevées. De même, sa portée de 1750 mm lui permet de s’élever pour placer des cartons plus facilement sur la palette. Pour le reste, la machine conserve les atouts de la gamme qui ont permis au constructeur danois de s’imposer avec plus de 50 000 machines installées dans le monde. Ainsi, l’encombrement au sol reste limité, facilitant l’intégration du matériel sur les sites industriels, mêmes exigus, qui constituent toujours plus la règle en Europe. De même, le paramétrage et l’utilisation se veulent aisés, accessibles même à un personnel inexpérimenté en robotique. « Nous avons incorporé des améliorations logicielles avancées, offrant aux utilisateurs des capacités de contrôle de trajectoire sans précédent » commente à ce propos Kim Povlsen, le Pdg de la société.