Universal Robots bat un nouveau record

Kim Povlsen dirige Universal Robots.

Les cobots se vendent bien, même très bien. Universal Robots, qui fait office de spécialiste dans ce domaine avec une offre plutôt standardisée qui intéresse des secteurs variés comme la plasturgie, l’emballage, la mécanique, la santé ou encore l’alimentaire, annonce un chiffre d’affaires de 311 millions de dollars sur l’exercice 2021, ce qui représente une hausse de 41 % sur 2020 et de 23 % par rapport aux résultats prépandémiques de 2019. Le quatrième trimestre, qui s’est conclu il y a seulement quelques semaines, a été exceptionnel avec une progression des ventes de 22 % si comparé au quatrième trimestre 2020 et de 28 % par rapport au quatrième trimestre 2019. En une seule semaine, l’entreprise danoise a assemblé quelque 400 cobots pour répondre à la forte demande.

Pénurie de main d'œuvre

« Notre croissance est alimentée par plusieurs tendances de long terme, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la prise de conscience de l’apport de l'automatisation à la productivité », indique Kim Povlsen, le Pdg de l’entreprise. « En plus d’acquérir de nouveaux clients, nous constatons que de plus en plus d’entreprises étendent leur utilisation des cobots après avoir observé l'impact positif de cette technologie sur leurs activités. » La société table sur un développement ultérieur du marché en 2022. Elle mise en particulier sur ce qu’elle appelle son écosystème, à savoir les quelque 1000 entreprises qui travaillent avec elle en matière de composants, kits et applications, ainsi que les intégrateurs et distributeurs certifiés.

Créé en 2005, Universal Robots fabrique des robots collaboratifs. Basée à Odense, au Danemark, la société fait partie du groupe américain Teradyne. Elle revendique un parc installé de quelque 50 000 machines dans le monde.