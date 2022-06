UnitySC, pépite française des semi-conducteurs, se donne les moyens de doubler de taille dès 2022

UnitySC se donne les moyens de son développement. Cette pépite des équipements de contrôle et d’inspection des plaquettes de puces, basée à Montbonnot-Saint-Martin, près de Grenoble, en Isère, annonce ce 1er juin 2022 avoir levé 48 millions d’euros après du fonds d’investissement Jolt Capital, du fonds French Tech Souveraineté, géré par Bpifrance, et de Supernova Invest. De quoi accompagner sa forte croissance. Le groupe français de métrologie Fogale nanotech, dont la société est issue, garde la majorité du contrôle avec un peu plus de la moitié du capital. Ni les parts des investisseurs dans le capital, ni la valorisation de la société ne sont dévoilés.

