United Caps propose le 23 H-Pak pour les briques

Les emballages en carton pour liquides alimentaires contenant entre 20 et 25% de plastique, ils sont concernés par l’obligation d’être dotés d’un bouchon attaché, imposé par la directive européenne sur les produits plastique à usage unique, dite Sup, et applicable en 2024. Les spécialistes des briques Tetra Pak, SIG et Elopak ont d’ailleurs développé des solutions dès 2021. C’est au tour d’United Caps de présenter son propre modèle, le 23 H-Pak. Il se caractérise par une bande d’inviolabilité « novatrice » qui laisse toutes les pièces intactes afin de faciliter leur recyclage.

