United Airlines: Bénéfice inférieur aux attentes au deuxième trimestre en raison des coûts d'exploitation

CHICAGO (Reuters) - United Airlines a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, l'explosion de la demande de voyages n'ayant pas permis de compenser la hausse des coûts d'exploitation.

Le transporteur a annoncé un bénéfice ajusté de 1,43 dollar (1,40 euros) par action pour le trimestre clos en juin, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,95 dollar, selon Refinitiv.

Les compagnies aériennes américaines profitent de la forte demande durant la saison estivale, du rebond du trafic international et des demandes de voyages d'affaires.

Cependant, les pénuries de main-d'œuvre les ont obligé à réduire leur nombre de vols, les empêchant d'exploiter pleinement la recrudescence des demandes de voyages. Les dépenses d'exploitation ont augmenté en même temps que le coût du carburant.

Les coûts hors carburant de United Airlines ont augmenté de 17% au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2019. La pression sur les coûts devrait rester élevée aux troisième et quatrième trimestres avant de s'atténuer l'année prochaine.

Ses coûts de carburant ont bondi de 45% d'un trimestre sur l'autre mais ils devraient diminuer au cours du troisième trimestre.

La compagnie a déclaré qu'elle s'attendait à être rentable cette année, malgré les craintes croissantes que l'augmentation des tarifs aériens, la persistance d'une inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ne nuisent aux dépenses de voyage au cours du second semestre.

"Alors que la compagnie prévoit un ralentissement de l'économie à court et moyen terme, la poursuite de la reprise post-pandémie fait plus que compenser les vents contraires de l'économie - ce qui conduit à une accélération attendue des revenus et du bénéfice au troisième trimestre", a déclaré United Airlines.

Toutefois, elle entend maintenir sa capacité en dessous du niveau pré-pandémique au cours du trimestre actuel et du quatrième trimestre pour éviter d'étirer ses ressources à l'extrême.

