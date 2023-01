Unité de méthanisation, livraison de Rafale, navettes autonomes aux JO… Les cinq images de la semaine

La nouvelle unité de méthanisation BioBéarn a été mise en service

D’une capacité de production annuelle de 160 GWh, la nouvelle unité de méthanisation mise en service par TotalEnergies, jeudi 12 janvier 2023, à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) est la plus grande de France. A titre de comparaison, la majorité des méthaniseurs agricoles en injection disposent d'une capacité de moins de 15 GWh/an. Il s’agit du septième site de ce type pour l’énergéticien, qui a investi 38 millions d’euros dans BioBéarn. Au total, 95 000 tonnes de matières organiques devraient y être valorisées au cours de l’année 2023.

L’armée de l’Air a reçu son premier Rafale depuis quatre ans

Dassault Aviation a remis, jeudi 29 décembre 2022, son premier Rafale au standard F3-R à l’armée de l’Air, après avoir suspendu ses livraisons pendant quatre ans pour des raisons budgétaires. Le Rafale B359 faisait partie d’une commande baptisée «tranche 4», annoncée en 2009 pour 60 avions. Une bonne nouvelle pour l’avionneur qui fournira 13 avions de combat à la France en 2023 et ne semble pas connaître la crise : au total, Dassault Aviation a vendu 92 Rafale en 2022 (80 aux Emirats arabes unis, 6 à la Grèce et 6 autres à l’Indonésie).

Le premier lancement de satellites depuis le sol britannique a échoué

Les étoiles dans les yeux des Britanniques se sont rapidement dissipées lorsque, lundi 9 janvier 2023 au soir, ils se sont aperçus que la fusée de l’entreprise américaine Virgin Orbit et les neufs satellites qu’elle transportait à son bord n’étaient pas parvenus à se placer en orbite. Un désillusion d'autant plus grande qu'il s’agissait du premier lancement orbital depuis le sol britannique. Malgré cet échec, dont la cause précise n’est pas connue à ce jour, le Royaume-Uni va poursuivre le développement de l’aérospatial sur son territoire. D’autres lancements sont déjà prévus pour 2023 depuis l’Ecosse.

Des navettes autonomes aux JO de Paris 2024

Capables de transporter jusqu'à 12 personnes, deux navettes autonomes EZ10 devraient être installées pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le site du Centre National de Tir Sportif, à Châteauroux (Indre). Supervisé par la start-up toulousaine EasyMile et exploité par l’opérateur privé de transport de voyageurs Keolis, cet engin devrait permettre aux spectateurs et aux athlètes de parcourir les 1 500 mètres qui séparent le parking principal des stands de tirs les jours de compétition. Après dix-huit mois de tests effectués sur le trajet prévu avec un opérateur à bord, les essais se poursuivent sans, en totale autonomie.

Des casques de protection en coquilles Saint-Jacques

Pour désencombrer le village de Sarufutsu (nord du Japon) qui croule sous les coquilles Saint-Jacques depuis l’arrêt brutal de ses exportations en 2021, deux entreprises japonaises ont eu l’idée de récupérer ces dernières pour fabriquer des casques de protection. Elles affirment que grâce à leur mélange de coquilles et de plastique recyclé, la solidité des casques est améliorée de 33% par rapport à un casque en plastique neuf. Ils seront destinés avant tout aux pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de la commune et à la population locale pour la protéger des catastrophes naturelles qui sévissent de plus en plus souvent sur l’île d’Hokkaido.