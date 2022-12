Unista sous de nouvelles couleurs

Les professionnels de la cosmétique et de la pharmacie sont nombreux à connaître Unista pour son savoir-faire dans le redressage des flacons. L’entreprise fondée en 2007, a développé plusieurs technologies innovantes combinant les robots et la vision afin de préparer les contenants au remplissage. Elle s’est présentée sous de nouvelles couleurs, et avec un nouveau nom, au salon All4pack, qui avait lieu la semaine dernière au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte : U2 Robotics. Un sigle qui rappelle le célèbre groupe de rock irlandais mais qui, en réalité, est là pour symboliser, par le jeu de l’association des deux initiales, son mariage avec le polonais Unilogo. La coentreprise a été créée en septembre dernier.

