Union européenne: Début des livraisons du vaccin de J&J, 50 millions de doses prévues au deuxième trimestre

© Dado Ruvic Johnson & Johnson a commencé lundi à livrer son vaccin à dose unique contre le COVID-19 aux pays de l'Union Européenne (UE), ont annoncé la Commission européenne et le groupe pharmaceutique américain. /Photo d"archives/REUTERS/Dado Ruvic

J&J avait initialement prévu de commencer ses livraisons au début du mois d'avril, mais a retardé le déploiement en raison de difficultés d'approvisionnement.

"Les premières doses quittent les entrepôts à destination des États membres aujourd'hui", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne lors d'une conférence de presse lundi.

Le commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton, a indiqué récemment que J&J s'était engagé à livrer 55 millions de doses à l'UE d'ici à la fin juin et 120 millions de doses supplémentaires au cours du troisième trimestre.

Une porte-parole du groupe Johnson & Johnson a confirmé que l'entreprise avait commencé lundi ses livraisons aux pays de l'UE, à la Norvège et à l'Islande, mais a refusé de fournir plus de détails sur les livraisons prévues pour avril et le deuxième trimestre de l'année.

J&J a indiqué que son objectif était d'envoyer 200 millions de doses à l'UE, à la Norvège et à l'Islande en 2021.

(Francesco Guarascio; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)