Unilin investit 10 millions d'euros à Bazeilles pour développer le recyclage de panneaux en fibres de bois

D’ici à 2023, la division Panels d’Unilin compte investir 10 millions d’euros sur son site de Bazeilles (Ardennes), pour développer le recyclage de panneaux de fibres MDF (medium-density fiberboard, à densité moyenne) et HDF (high-density fiberboard, à haute densité). L’usine (205 personnes), qui produit environ 750 000 mètres cubes par an de panneaux MDF et HDF, est la première d’Unilin à bénéficier d’une nouvelle technologie permettant de casser les liens entre la fibre et la colle par pression vapeur.