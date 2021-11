Unilever se sépare de ses thés, dont Lipton, pour 4,5 milliards d’euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Unilever Les thés Lipton devraient changer de propriétaire courant 2022.

Unilever poursuit sa cure d’amaigrissement. Le géant des produits de grande consommation (50,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, 149 000 salariés) a annoncé, vendredi 19 novembre, la cession de sa filiale spécialisée dans le thé, Ekaterra, au fonds luxembourgeois de capital-investissement CVC pour un montant de 4,5 milliards d’euros. "L'évolution de notre portefeuille vers des espaces à plus forte croissance est une partie importante de notre stratégie de croissance pour Unilever. Notre décision de vendre Ekaterra démontre de nouveaux progrès dans la réalisation de nos plans", commente le PDG d’Unilever, Alan Jope.

Unilever avait préalablement annoncé son intention de céder ses activités dans le thé, à l’exception de l’Inde, de l’Indonésie et des prises de participation dans des activités de thé prêt-à-boire. Objectif : se recentrer notamment sur l'hygiène, la beauté, les aliments à base de plantes et la nutrition fonctionnelle. Ekaterra comprend notamment l’emblématique marque Lipton, créée en 1890 et qui avait intégré, par un jeu de fusions, Unilever à sa création en 1930. "Nous sommes fiers de la place qu'occupe notre activité Thé dans l'histoire de notre entreprise", a souligné Alan Jope.

Une structure simplifiée

Six marques (Lipton, Tazo, Pukka Herbs pour le thé bio, T2, PG Tips, Red Label) vont ainsi quitter le portefeuille d’Unilever, qui en compte 400 au total. Plus de 50 % du chiffre d'affaires mondial provient des 13 plus grandes marques du groupe, chacune ayant généré plus de 1 milliard d'euros de ventes en 2020. Dove, Knorr, Omo ou Rexona font ainsi partie de l’entreprise, qui avait l’an dernier simplifié sa structure en passant de deux sièges à un seul, à Londres (Royaume-Uni), bien qu’historiquement implanté aux Pays-Bas.