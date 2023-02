Unilever: Les hausses de prix dopent les ventes au quatrième trimestre

L'entreprise basée à Londres s'attend à ce que les prix continuent d'augmenter en 2023 et prévoit une inflation nette des matières au premier semestre d'environ 1,5 milliard d'euros.

Le marché de l'emballage industriel a fortement augmenté ses prix au cours de l'année dernière pour compenser la flambée des coûts des matières premières, du cacao en passant par l'huile de tournesol et le blé. L'industrie était déjà aux prises avec les coûts élevés de la chaîne d'approvisionnement en raison de la pandémie de COVID-19 et des matières premières après le lancement de l'offensive russe en Ukraine qui a fait grimper les prix de l'énergie et de plusieurs autres produits de base.

"Au premier semestre, la croissance sous-jacente des prix restera élevée et l'évolution des volumes sera négative", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Le volume s'améliorera à mesure que la croissance des prix ralentira, mais il est trop tôt pour dire si le volume deviendra positif au second semestre", a ajouté Unilever.

Les ventes sous-jacentes du groupe ont augmenté de 9,2% au quatrième trimestre, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 8,2%.

L'année 2022 a été agitée pour le géant de la grande consommation avec le rejet de sa proposition d'achat de l'activité grand public de GSK, l'arrivée au conseil d'administration de l'investisseur activiste Nelson Peltz et l'annonce du départ du directeur général Alan Jope, qui a été remplacé le mois dernier par Hein Schumacher.

