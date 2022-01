UniCredit fait mieux que prévu, renonce à son projet en Russie

© HEINZ-PETER BADER UniCredit a annoncé vendredi des résultats supérieurs aux prévisions pour l'ensemble de l'année, bien que des effets ponctuels liés à la nouvelle stratégie de l'administrateur délégué Andrea Orcel aient entraîné une perte au quatrième trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Heinz-Peter Bader

La deuxième banque italienne a par ailleurs confirmé l'abandon de son projet d'offre sur la banque russe Otkritie Bank en raison des tensions géopolitiques entre Moscou et l'Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, des informations de presse concernant un intérêt d'Unicredit pour Otkritie Bank avaient provoqué une baisse du cours de Bourse de la banque italienne.

A Milan, l'action Unicredit gagnait vendredi 0,3% dans la matinée.

Unicredit a dégagé des revenus pour 2021 de 18 milliards d'euros, soit plus que sa prévision de plus de 16 milliards d'euros. Son bénéfice sous-jacent s'est élevé à 3,9 milliards d'euros, contre une prévision de plus de 3,7 milliards.

Les coûts de restructuration et d'autres charges liées aux cessions d'actifs jugés non stratégiques, dans le cadre du plan 2022-2024 qu'Andrea Orcel a dévoilé début décembre, ont toutefois entraîné une perte de 1,44 milliard d'euros pour le trimestre d'octobre à décembre.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 1,15 milliard d'euros pour la période.

Unicredit a confirmé qu'il distribuerait 3,75 milliards d'euros aux actionnaires sur les résultats de 2021, comprenant un dividende en espèces de 1,17 milliard d'euros et un rachat d'actions de 2,58 milliards d'euros.

Par ailleurs, la banque italienne a annoncé vendredi avoir accepté de renouveler ses accords de partenariat d'assurance avec Allianz en Allemagne, en Italie et dans les pays d'Europe centrale et orientale.

Dans le cadre de cet accord, UniCredit pourra distribuer ses produits par l'intermédiaire de l'assureur allemand.

(Reportage Valentina Za; version française Elena Vardon, édité par Blandine Hénault)