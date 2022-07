Une voile photovoltaïque organique pour alimenter un catamaran !

C’est en apparence un voilier classique. Mais à y regarder de plus près, la grand-voile du MG5, le dernier catamaran conçu par le skipper Marc Guillemot pour la prochaine Route du Rhum en novembre 2022, est composée de 10 mètres carrés de cellules solaires organiques. Il s’agit de films photovoltaïques organiques (OPV) souples et légers, développés par la start-up Heole (contraction du mot Heol, qui signifie soleil en breton, et du nom du dieu du vent grec Eole) et qui permettent au voilier d'être neutre en carbone en navigation.

