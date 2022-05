Une version durcie de The Box pour les produits fragiles et thermosensibles

Après la version pliable pour les documents sensibles, place à la variante rigide pour les produits fragiles et sensibles à la température : LivingPackets fait décidément dans le "versioning" en ce début d’année… La start-up parisienne lance The Box Pro, son nouvel emballage dédié à l'e-commerce, qui, comme son prédécesseur, reste réutilisable et connecté, mais, en plus, devient résistant aux chocs, isotherme et étanche. Le développement a nécessité une équipe de huit personnes et trois mois de recherche. Le plastique est toujours le même, du polypropylène (PP), mais, sur cette version, l’entreprise opte pour du polypropylène expansé (PPE) dont l’épaisseur est augmentée afin de décupler les qualités isothermiques du pack. Les nervures, le recouvrement, le serrage de godrons et surtout sa géométrie apportent à cet emballage son herméticité.

IP54

Dans sa version Pro, The Box affiche un indice de protection IP54. L’utilisation du PPE comme matériau principal a également permis d’augmenter les propriétés d'absorption aux chocs de l’emballage. « The Box Pro est destiné aux professionnels qui recherchent un emballage alliant robustesse et durabilité. Ses propriétés isothermiques, d’étanchéité et d'absorption des chocs en font un emballage de choix pour les envois critiques ou à haute valeur ajoutée », explique Denis Mourrain, directeur général de LivingPackets. La start-up vise les secteurs d’activité où la fragilité des produits est considérée comme un argument essentiel, comme cela peut être le cas dans l’aéronautique, l’électronique, le luxe, les vins et spiritueux, le médical. La boîte, qui n’est pas pliable contrairement à d’autres versions, est disponible en deux formats, médium, pour accueillir un volume de 23,4 l, et large, pour contenir jusqu’à 38,4 l.