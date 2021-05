Une vaste coalition d’industriels se mobilise aux Etats-Unis contre la pénurie de puces

Sur fond de pénurie de puces, une vaste coalition se forme aux Etats-Unis entre industriels et grands utilisateurs de semi-conducteurs, dont Amazon, Apple, Google, HPE et General Electric. Elle presse le Congrès de mettre en œuvre le plan de soutien public de 50 milliards de dollars pour accroitre les capacités de production locales et garantir la sécurité d'approvisionnement sur le long terme.