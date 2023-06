Une usine dans le Morbihan pour fabriquer les grands mâts de SolidSail

L’annonce était attendue depuis la présentation du mât de SolidSail en décembre 2022 et de la voile en début d’année 2023. Depuis trois ans, les Chantiers de l’Atlantique avaient lancé ce projet avec la volonté de développer la force vélique sur des navires de gros tonnage. Ils ont annoncé à la veille de l’évènement Wind for Goods, qui se tient à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le 1er et le 2 juin, la construction d’une usine à Lanester (Morbihan). Celle-ci devrait se lancer dans la fabrication de grands mâts SolidSail dès septembre 2024 à « une cadence industrielle », explique le communiqué, grâce à un investissement de l'ordre de 20 millions d’euros. Les partenaires industriels travaillant sur le projet ont aussi créé une co-entreprise, SolidSail Mast Factory. Avel Robotics, CDK Technologies, Lorima, Multiplast et SMM produiront donc les mâts carbone de grandes dimensions.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]