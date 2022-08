Une unité de recyclage de big bags agricoles va voir le jour près de Gisors, dans l’Eure

Une usine de recyclage de big bags agricoles - de grands sacs en plastique souple destinés notamment aux produits agricoles en vrac, que sont les engrais et les semences - va être construite près de Gisors (Eure) moyennant un investissement de 10 millions d’euros. 55% de l’investissement est porté par le groupe All Sun, installé à Bézu-Saint-Eloi (Eure) et son président Luc Letierce, et 45% par un groupe d’actionnaires dans lequel figure Rémi Durand, le président des coopératives de déshydratation du Vexin (Eure).

Une quinzaine d’emplois devrait être créée progressivement pour faire fonctionner cette installation. Deux sites de la région de Gisors sont pressentis pour abriter l’usine. Ils sont en cours de validation par la Dreal, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

[...]