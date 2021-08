Une troisième dose de vaccin recommandée en France pour les personnes les plus fragiles

Oui, une troisième dose vaccinale face au Covid serait bien nécessaire pour les personnes les plus fragiles et à risques, estime la Haute Autorité de Santé (HAS). Saisie par le gouvernement le 18 août pour se prononcer sur ce sujet, l’institution a publié un avis détaillé ce 24 août à la mi-journée. La HAS préconise bien une troisième dose pour les personnes de plus de 65 ans ainsi que pour celles présentant des comorbidités, soit les deux populations les plus susceptibles de développer des formes graves.