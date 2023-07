Une torche made in France pour les JO, smartphones pliables, A330 MRTT… Les cinq images de la semaine

Une torche en acier recyclé pour les JO de Paris 2024

Du 8 mai au 26 juillet 2024, avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, 11 000 bénévoles transporteront la flamme olympique entre Marseille (Bouches-du-Rhône) et Paris, à l’aide d’une torche en acier recyclé. L’objet conçu par le designer français Mathieu Lehanneur est produit par ArcelorMittal en 2 000 exemplaires. Les torches seront fabriquées sur trois sites du groupe : Châteauneuf (Loire) pour la production d’acier à partir de matériaux récupérés, Florange (Moselle) pour le laminage et Woippy (Moselle) pour la découpe de la tôle en flans, qui seront mis en forme par la suite.

De nouveaux smartphones pliables pour Samsung

Samsung a dévoilé le 26 juillet sa nouvelle génération de smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Il s’agit de sa 5ème génération depuis le lancement en 2019 du premier smartphone pliable au monde. Le patron de la division «mobiles», Roh Tae-moon, promet des produits plus légers, minces et ergonomiques, arborant des écrans plus grands et lumineux que les produits existants, pour une commercialisation qui débutera le 11 août. Les smartphones pliables restent pour le moment un marché de niche, dont Apple est encore - pour peu de temps - le grand absent.

Le Canada commande pour 2,1 milliards d’euros de ravitailleurs A330 MRTT à Airbus

Le Canada modernise sa flotte d'avions militaires avec une commande de neuf ravitailleurs A330 MRTT auprès d’Airbus Defence and Space. Ce contrat de 2,1 milliards d'euros comprend la fourniture de quatre appareils neufs et cinq d'occasion devant être convertis. Les avions neufs seront assemblés à Toulouse (Haute-Garonne), tandis que la conversion des appareils s'effectuera à Getafe, en Espagne. Les avions seront utilisés pour du ravitaillement en vol, des transports militaires, des évacuations médicales et le transport de représentants du gouvernement. Le premier A330 MRTT sera livré à l’Aviation royale canadienne (ARC) en 2027.

Une grue électrique géante sur le chantier du RER dans l'Essonne

Une grue électrique de 4 544 tonnes est entrée en action les 19 et 20 juillet à Massy (Essonne) pour la dépose de deux ponts ferroviaires empruntés par les lignes RER B et RER C : le pont de Gallardon (utilisé par le RER C) et celui de Chartres (RER B). L’objectif de la manœuvre est le remplacement des ponts actuels de 460 tonnes chacun, par des ouvrages de respectivement 950 tonnes et 1 375 tonnes. Les nouveaux ponts seront posés les 8 et 9 août 2023. Cette grue baptisée «Little Celeste», louée au belge Sarens, a été montée entre avril et juin 2023 à l’aide de deux grues auxiliaires et sera démontée à partir de septembre.

Dioxycle veut capter et transformer le CO2

Créé en 2021 à Bordeaux, le spécialiste dans la capture et la valorisation du CO2 pour les industriels, Dioxycle, a annoncé le 26 juillet une levée de fonds de 15 millions d'euros pour lancer son premier démonstrateur industriel capable d'électrocatalyser le CO2 et de le transformer en matières réutilisables. «Le CO2 est capté. Puis, nous le recyclons en un produit chimique comme l'éthylène, qui sera neutre en carbone, grâce à de l'électricité renouvelable», explique Sarah Lamaison, cofondatrice et PDG de Dioxycle.