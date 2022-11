Une tireuse, des étiquettes et un procédé d’impression numérique primés à Brassinov

Depuis deux ans maintenant, Brassinov prime celles qui se veulent être les innovations les plus remarquables de la filière bière, des matières premières jusqu’aux emballages, en passant par les habillages et les procédés de production. Le concours est organisé par le Musée français de la brasserie et Destination Nancy dans le cadre du salon du Brasseur qui a eu lieu les 21 et 22 octobre derniers à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et a accueilli 170 exposants dont 30% de sociétés étrangères. Le jury, composé de dix experts et professionnels, a distingué quatre produits sur dix-neuf dossiers. Un système de tirage, une malterie artisanale, un procédé d'impression numérique et des étiquettes font partie des lauréats.

Praticité et convivialité

Beer Up de New Drink System (Impact) est une tireuse portative pour bières artisanales en fût de 5 l qui remplit le verre par le fond. Le système est censé apporter de la praticité, du service et de la convivialité. Malt’in Pott malterie artisanale qui produit des malts fumés, torréfiés, bio, issus du territoire le plus proche de la brasserie a été sélectionné pour sa capacité à produire des malts sur mesure. Quant à Nomoq dont l’acronyme signifie pas de quantité minimale, en anglais « No Minimum Order Quantity », il s’agit d’un procédé d’impression numérique permettant de décorer des canettes vierges pour des toutes petites séries, en trois semaines. Il a été développé par le suisse Nomoq. Enfin, Autajon a été primé pour ses étiquettes adhésives à base de déchets d’orge, imprimées elles aussi en numérique et possédant, de ce fait, un design aléatoire. Le coup de cœur du jury est allé à Barangé-EOS Innovation pour son tabouret bouchon, fabriqué à partir de liège recyclé.