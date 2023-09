Une souffleuse XL chez Sidel

Eau, huiles alimentaires, boissons sucrées… : les producteurs de liquides alimentaires s’intéressent toujours plus aux grands formats. Afin de répondre à leurs besoins, Sidel lance EvoBlow XL, une gamme de souffleuses qui permet de produire des bouteilles et des bonbonnes en polyéthylène téréphtalate (PET) pouvant contenir 8 litres et même davantage, jusqu’à 10 litres. Ces formats n’ont rien de nouveau en soi. Le constructeur havrais promet en revanche de la cadence pour les produire – jusqu’à 18 000 bouteilles par heure – et de la fiabilité, avec l’atteinte d’un taux de rendement synthétique (TRS) de l’ordre de 98%.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]