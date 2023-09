Une solution papier pour les packs de bouteilles

Il y a un an, Mondi avait présenté la solution Hug&Hold en papier kraft et carton ondulé pour regrouper les packs de bouteilles et canettes. Le groupe d’emballage l’a déclinée pour Coca-Cola HBC, l’embouteilleur du géant des boissons en Autriche. Le manchon Hug-IT se substitue ainsi aux films de fardelage en polyéthylène (PE) sur les lots de six bouteilles de 1,5 l des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Mezzo Mix.

[...]