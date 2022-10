Une « solution équilibrée » pour le bois en gestation

Deux précisions valent mieux qu’une ! Dans l’article « Le PLA, un matériau d’emballage en sursis » du 28 septembre, Emballages Magazine indique que le bois, en l’absence de filière de recyclage en 2030, fait partie des matériaux « en sursis ». Dans un courrier commun du 20 octobre, Citeo et le Siel, forts d'une concertation menée avec l’Agence de la transition écologique (Ademe) et le ministère de la Transition écologique, estiment qu’il est « extrêmement important que le marché soit rassuré sur la capacité d’utiliser et de valoriser sans tracas les emballages légers en bois à destination des ménages ». Jean Hornain, directeur général de la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), et François de Viviés, co-président du Syndicat national des industries de l’emballage léger en bois, écrivent : « s’il est vrai que les emballages ménagers en bois ne bénéficient pas d’une filière de recyclage existante, notamment du fait de leur faible gisement mis en marché, nous avons tous conscience que les qualités intrinsèques du bois (filière locale, matériau renouvelable, impact environnemental très faible) en font un matériau important pour la transition écologique, et l’étude co-pilotée par les acteurs mentionnés ci-dessus démontre que la mise en place d'une filière de recyclage dédiée poserait des problèmes économiques substantiels, et ne présenterait aucun avantage environnemental par rapport à une fin de vie en valorisation énergétique ».

Citeo, l’Ademe, le ministère de la Transition écologique et les entreprises des emballages en bois ont travaillé « pour définir les meilleures options de traitement des emballages en bois en fin de vie ». Une « solution équilibrée » est attendue « dans les prochains mois ». « Le bois, on essaie de le sauver », résumait Vincent Colard, le responsable de la recherche et développement (R&D) et de l’écoconception de Citeo lors de la conférence programmée lors de la première édition toulousaine du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire (CFIA) que l’article concerné synthétise.