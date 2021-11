Une séance sans grand changement se profile en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SIMON DAWSON Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture alors que la séance du jour s'annonce assez calme. /Photo d'archives/REUTERS/Simon Dawson

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture alors que la séance du jour s'annonce assez calme.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,14% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un recul de 0,07% pour le Dax à Francfort, de 0,1% pour le FTSE à Londres et de 0,09% pour l'EuroStoxx 50.

Les actions européennes ont affiché la semaine dernière leur sixième performance hebdomadaire positive d'affilée, avec une progression de 0,69% pour le Stoxx 600 et de 0,72% pour le CAC 40.

Dans l'agenda allégé du jour, les investisseurs suivront à 10h00 GMT l'audition de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Autre rendez-vous de la semaine, les ventes au détail aux Etats-Unis seront publiées mardi pour le mois d'octobre et pourraient aider à évaluer l'impact éventuel de la baisse du moral des ménages, tombé au plus bas en dix ans, alors que la hausse des prix inquiète.

Les investisseurs seront également attentifs au sommet virtuel, prévu mardi matin heure de Pékin, entre les présidents américain et chinois qui pourrait notamment porter sur la question sensible de Taiwan.

A WALL STREET

La Bourse de New York, soutenue par les valeurs de croissance au premier rang desquels les géants du numérique, a fini vendredi en hausse.

L'indice Dow Jones a gagné 0,5% à 36.100,31 points, le S&P-500 a pris 0,72%, à 4.682,85 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1% à 15.860,96 points.

Sur l'ensemble de la semaine dernière, marquée par un réveil des craintes inflationnistes après l'annonce d'une hausse supérieure aux attentes des prix à la consommation aux Etats-Unis en octobre, le Dow a perdu 0,63%, le S&P-500 0,31% et le Nasdaq 0,69%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,56% dans le sillage de Wall Street, la contraction plus marquée qu'attendu de l'économie japonaise au troisième trimestre n'ayant pas affecté les investisseurs.

Poids lourd de la cote, le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Tokyo Electron (+0,97%) a soutenu la tendance après avoir relevé ses perspectives annuelles de bénéfice et de dividende.

En Chine, l'indice CSI 300 perd 0,1%, le ralentissement des investissements et des ventes immobiliers entre janvier et octobre par rapport à l'année précédente contrebalançant la progression de la production industrielle et des ventes au détail en octobre.

Les actions des producteurs de charbon sont en baisse (-0,81%) après l'accord final de la COP26 qui est le premier à appeler à réduire ("phase down") le recours aux combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz), principale cause du réchauffement climatique d'origine humaine.

CHANGES/TAUX

Le dollar cède 0,13% face à un panier de devises de référence après avoir grimpé lors de la précédente séance au plus haut depuis juillet 2020 à la faveur de la révision des anticipations de taux.

L'euro est stable à 1,1456 dollar.

Le rendement des Treasuries à 10 ans perd trois points de base, à 1,5545%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole recule par craintes d'une augmentation de l'offre et d'un affaiblissement de la demande.

"Il y a eu débat à la Maison blanche sur la manière de lutter contre la hausse de l'inflation, certains responsables appelant à puiser dans les réserves stratégiques ou à arrêter les exportations américaines", ont indiqué les analystes d'ANZ.

Le baril de Brent cède 0,71% à 81,59 dollars et le brut léger américain 0,61% à 80,3 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)