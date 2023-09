Une revue stratégique chez Berry Global

L’américain Berry Global annonce le lancement d’une évaluation des alternatives pour sa branche santé, hygiène et spécialités (HH&S). Celle-ci produit des non-tissés, des films et des adhésifs pour les marchés de l’hygiène, de la santé, des biens de consommation, de la construction et de l’industrie. Dans un communiqué, le groupe d’emballage plastique explique considérer un large éventail de possibilités pour « maximiser la valeur pour les actionnaires », parmi lesquelles une cession, un partenariat stratégique ou une coentreprise, un essaimage ou une autre opération de séparation de tout ou partie de l’activité. Aucune échéance n’est fixée.

