Une rénovation made in France pour le château de Disneyland Paris, qui fête ses 29 ans

Le 12 avril 2022, Disneyland Paris fêtera le 30e anniversaire de son inauguration. Une échéance à laquelle les parcs d’attractions de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) se préparent un an avant, avec la rénovation de leur bâtiment le plus emblématique, le château de la Belle au bois dormant, situé dans le Parc Disneyland. Une mission notamment confiée à Le Bras Frères, une entreprise spécialisée dans la charpente, la couverture et le travail de la pierre, qui travaille également sur le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame.