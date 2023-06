Une publicité pour dénoncer la consigne pour recyclage

« Non à la privatisation de la collecte des déchets plastiques ! » : dans une pleine page de publicité, Intercommunalités de France revient sur sa totale opposition à la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET). L’association reprend les grandes lignes de l’argumentation déployée depuis plusieurs semaines par des élus fédérés notamment autour de l’Association des maires de France (AMF) pour dénoncer cette « fausse consigne » par opposition à la « vraie consigne » destinée au réemploi des bouteilles en verre. Le message est limpide ! A l’heure de l’extension des consignes de tri (ECT), « la poubelle jaune est notre meilleure alliée pour recycler mieux et davantage » dans le respect du service public de gestion des déchets (SPGD). A contrario, derrière la consigne pour recyclage « se cache en réalité la volonté pour la grande distribution et certains industriels de faire de plus de profits en imposant au Français de se rendre en grande surface pour y ramener leurs bouteilles ». Un QR code « En savoir plus ! » renvoie à un page d’information avec analyses et chiffres à l'appui.

Polémique homérique

Depuis le mois de janvier 2023, Bérangère Couillard, secrétaire d’État à l’Ecologie, pilote, avec des industriels, des distributeurs, des collectivités locales, des associations de consommateurs et organisations non gouvernementales (ONG), une concertation relative à cette disposition de l'article 66 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) qui avait déclenché une polémique homérique en 2019 pour aboutir à une impasse, puis à une clause de revoyure en 2023. Afin de prendre le temps d’analyser l’étude d’impact menée en parallèle par l’Agence de la transition écologique (Ademe), le verdict est désormais attendu en septembre, des élections sénatoriales étant programmées le 24. La fin de la concertation est prévue au mois de juin.

