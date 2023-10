Une proposition de loi pour le réemploi

« Beaucoup de progrès restent à faire pour sortir d’une société du tout-jetable », observent les députés Maxime Laisney (LFI, Seine-et-Marne), Stéphane Delautrette (PS, Haute-Vienne), Charles Fournier (EELV, Indre-et-Loire) et Hubert Wulfranc (PCF, Seine-Maritime). « À l’heure où il existe un consensus sur la nécessité d’une relocalisation industrielle, il est fondamental pour la vitalité économique de nos territoires de recréer une filière de la consigne et du réemploi, et donc du nettoyage des contenants ainsi que de la collecte et de la distribution des emballages réemployés », poursuivent-ils. Estimant que le gouvernement a pris du retard dans la mise en œuvre des avancées législatives que constituent les lois Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et Climat et résilience, ces parlementaires, soutenus par le collectif réemploi, viennent de déposer une proposition de loi qui fixe des objectifs contraignants et planifie le retour au réemploi pour le verre. Ils l’ont présentée dans les locaux de l’Assemblée nationale lors d’une matinée « Consigne, mode de (ré)emploi » organisée par Charles Fournier et le collectif réemploi le 5 octobre.

