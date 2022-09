Une pépite française dans la production d'hydrogène vert en mer, plan vélo renforcé, bonne santé d’Alstom… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Lhyfe inaugure un démonstrateur qui propulse la France au coeur de la course à l’hydrogène vert en mer

La start-up nantaise Lhyfe a inauguré le 22 septembre à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) un démonstrateur de production d’hydrogène renouvelable en mer. Une première mondiale, qui lui permettra de se positionner sur les marchés allemand et danois.

Alstom toujours en pleine forme

Tout roule pour Alstom. A l’occasion du salon allemand Innotrans, le groupe ferroviaire français a fait une nouvelle démonstration de sa santé éclatante. L’entreprise vient de signer un protocole d’accord sur le train à hydrogène avec la compagnie ferroviaire d’Arabie saoudite et multiplie les projets à coups de locomotives à batteries et de trains régionaux moins gourmands en énergie.

250 millions pour faire de la France une « nation du vélo »

Le plan vélo a bien fonctionné en France, mais il en faudra plus pour faire du pays « une nation du vélo », conformément aux vœux formulés par la Première ministre Elisabeth Borne. Celle-ci a donc annoncé une nouvelle enveloppe de 250 millions d’euros pour 2023. Le montant sera destiné à accélérer le développement d’infrastructures et a contribué aussi au développement de la filière nationale de production de biclous.

Innovafeed fait le plein de fonds pour conquérir les Etats-Unis

Levée de fonds à succès pour Innovafeed. La start-up, qui se consacre comme son concurrent Ynsect à la culture d’insectes pour l’alimentaire, a bouclé un tour de table de près de 250 millions d’euros. Objectif : accélérer l’expansion de son site de production dans les Hauts-de-France et se développer aux Etats-Unis.

Les voitures sans permis de Ligier se mettent sur courant électrique

Révolution chez Ligier. Le fabricant français de voitures sans permis a décidé de passer à l’électrique, à l’image du reste de l’industrie automobile. L’entreprise basée à Abrest, près de Vichy (Allier), a confirmé l’arrivée au printemps 2023 de son premier quadricycle léger électrique destiné au grand public.

Hopium voit grand pour sa première usine en Normandie

Le constructeur de véhicules hydrogène haut de gamme Hopium, créé par Olivier Lombard, annonce qu'il implantera son premier site de production à Douains, près de Vernon dans l’Eure. Avec un potentiel de création de plus d'un millier d'emplois. Reste à concrétiser ces belles promesses.

Solvay investit à La Rochelle en vue des batteries solides

Le groupe chimique belge Solvay a investi un peu plus de 20 millions d’euros sur son usine de La Rochelle (Charente-Maritime) pour implanter une unité pilote, de R&D et pré-industrielle, pour des matériaux dédiés aux électrolytes des futures batteries solides dans l’automobile électrique et hybride. En parallèle, Solvay muscle ses capacités de formulations de terres rares en ciblant les aimants permanents utilisés dans les moteurs électriques. Une soixantaine d’emplois est en vue.