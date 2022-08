Une passerelle XXL posée pour relier deux sites majeurs des JO 2024 à Paris

Dans le jargon de la construction, on appelle ça une opération de "ripage" : le déplacement puis la pose d'un pont par une immense grue. Cette entreprise spectaculaire est effectuée du 8 au 11 août tout près du Stade de France à Saint-Denis. Le tronçon principal de l'ouvrage, long de 70 mètres et pesant 900 tonnes, a été pivoté de 90° puis manoeuvré avec précision sur 150 mètres pendant 10 heures pour atteindre sa destination finale. L'opération a nécessité la coupure pour cinq jours de l'autoroute A1 située en contrebas et a mobilisé plus de 120 personnes, des sociétés Simbala, Mammoet et Aximum notamment.

Cette étape importante a nécessité 15 mois de préparation en amont. La passerelle de 100 mètres, conçue et réalisée par Eiffage Metal, a été livrée en kit, puis assemblée à proximité.

Un nouveau quartier

Le centre aquatique de Saint-Denis, qui accueillera les épreuves de plongeon, de natation synchronisée et de waterpolo, est l'un des rares ouvrages neufs construits pour les Jeux olympiques 2024, qui s'appuiera en grande majorité sur des infrastructures existantes. C'est Bouygues Construction qui a été chargé par la Métropole du Grand Paris de concevoir, construire le site (et sa passerelle) et l'exploiter jusqu'en 2040. Il sera au coeur de l'écoquartier de la ZAC Saulnier de Saint-Denis qui connaîtra une nouvelle vie après les compétitions.