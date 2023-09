Une partie du groupe textile Velcorex évite la liquidation en Alsace, reprise en Scop par certains salariés

Après moult rebondissements, le sort du groupe textile Velcorex a été fixé ce jeudi 28 septembre. Une audience se tenait la veille à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse (Haut-Rhin) pour statuer sur les entreprises Philéa et Emanuel Lang, à Hirsingue, et Velcorex à Saint-Amarin, toutes dans le Haut-Rhin, en redressement judiciaire depuis le 2 juin. Les sociétés, spécialisées dans la création textile et l’ennoblissement, qui emploient environ 150 salariés, faisaient face à d’importantes difficultés de trésorerie et à des dettes impayées. La liquidation de Philéa et Emanuel Lang, qui emploient une soixantaine de salariés, a été prononcée. Reste une bonne nouvelle : la reprise de Velcorex en société coopérative de production (Scop) a été validée par le tribunal.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]